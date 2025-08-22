Ο Παντελής Βουτουρής στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο πανεπιστημιακός δάσκαλος και επικεφαλής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Παντελής Βουτουρής θα είναι καλεσμένος στις 24 Αυγούστου 2025, στις 22:00 στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια".

Θα συζητήσουν στο στούντιο του ΡΙΚ με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για την πορεία του στα γράμματα από την Θεσσαλονίκη και το τμήμα Νεοελληνικής Φιλολογίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου το 1974 -φοιτητής του Δημήτρη Μαρωνίτη- ως σήμερα που κατέχει την έδρα του καθηγητή στο Τμήμα Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Μελέτησε την ιστορία των ιδεών του εθνικισμού, του ρατσισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα τα τέλη του 19ου αιώνα, την ποιητική του Ανδρέα Εμπειρίκου, τον ερωτικό Κωστή Παλαμά, έχει δημοσιεύσει 12 βιβλία δοκίμια και κριτικές για ζητήματα λογοτεχνίας και ιδεών.

Σήμερα, και από την θέση του επικεφαλής του ΘΟΚ, επιχειρεί την εξωστρέφεια, την συνεργασία με ελληνικά και ευρωπαϊκά θέατρα και την συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ.

Info:

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 στις 22:00

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Με τα πόδια μέχρι την Αλήθεια | Λίνα Νικολακοπούλου - Αλεξάνδρα Χριστακάκη

Μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές εδώ.