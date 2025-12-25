«Τι συμβαίνει άραγε στο μυαλό του αγαπημένου παππού του μικρού Γεράσιμου όταν ξεχνάει και δεν μπορεί να αναγνωρίσει την οικογένειά του; Ακόμα και τον μικρό και αγαπημένο του εγγονό; Τι είναι αυτά τα «νευρικά κύτταρα» που μεταφέρουν πληροφορίες από και προς τον «εγκέφαλο»; Ένα υπέροχο και ιδιαίτερα συγκινητικό γράμμα που αποφασίζει να γράψει ο μικρός Γεράσιμος στον αγαπημένο του παππού, θα του δώσει όλες τις απαντήσεις για αυτή την περίεργη και απαίσια «αρρώστια» που βασανίζει το μυαλό του παππού!».

Η εκπομπή «Διηγήσεις» - «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» παρουσιάζει το Σάββατο 03.01.2026 στις 17:00 με 18:00 από τη «Φωνή της Ελλάδας» την αφήγηση του δεύτερου βιβλίου της τριλογίας της Έπης Μίχη Ζέγγου, με τίτλο «Ο παππούς μου και ο κ. Αλτσχάιμερ» από τις εκδόσεις Πάραλος. Την εξαιρετική εικονογράφηση του βιβλίου με ιδιαίτερα κατανοητή προσέγγιση μέσω των εικόνων για πιο εύστοχη κατανόηση της εξέλιξης της νόσου προς τους μικρούς αναγνώστες, την υπογράφει η εικονογράφος και δημιουργός Θεοδοσία Κώτσικα.

Μέσα από τα μάτια ενός μικρού παιδιού που προσπαθεί να κατανοήσει για τον αγαπημένο του παππού όλα εκείνα που αφορούν στη νόσο του Αλτσχάιμερ, η συγγραφέας Έπη Μίχη – Ζέγγου μας δίνει μία υπέροχη ιστορία μιας διαφορετικής αλλά ουσιαστικής προσέγγισης της νόσου, που σκοπό έχει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους! Στο τέλος του βιβλίου οι μικροί μας φίλοι θα βρουν πολύτιμες ερωταπαντήσεις του μικρού μας ήρωα, για το τι είναι η νόσος του Alzheimer, παιχνίδια αντιστοίχισης εννοιών της νόσου, ζωγραφιές, κρυπτόλεξα αλλά και ένα φυλλάδιο για να γράψεις και εσύ το δικό σου γράμμα στον παππού ή τη γιαγιά! Τον πρόλογο του βιβλίου υπογράφει η κ. Μάγδα Τσολάκη, Νευρολόγος-Ψυχίατρος & Θεολόγος, Καθηγήτρια Νευρολογίας του ΑΠΘ και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer.

«..και μην ξεχνάτε παιδιά: Να τους αγαπάτε! Ακόμα και όταν δεν μπορούν να σας αναγνωρίσουν! Η αγκαλιά είναι το ωραιότερο δώρο που θα τους κάνει να αισθάνονται όμορφα! (Δρ. Αλοΐσιος Αλτσχάιμερ (Aloysius "Alois" Alzheimer), 1864- 1915».

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, 17:00 ώρα Ελλάδας

