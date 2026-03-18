Ο Παροικιακός Ελληνισμός στην Ελληνική Επανάσταση

Η 25η Μαρτίου δεν είναι μόνο μια ημέρα εθνικής μνήμης αφιερωμένη στον ηρωικό αγώνα των Ελλήνων για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού και τη γέννηση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Αποτελεί ταυτόχρονα έναν διαχρονικό φόρο τιμής στους αγωνιστές της ελευθερίας, στις θυσίες που σφράγισαν την ιστορία και στο άσβεστο ιδανικό της αυτοδιάθεσης.

Είναι όμως και μια πολύτιμη αφορμή να φωτίσουμε έναν λιγότερο προβεβλημένο, αλλά απολύτως καθοριστικό πρωταγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης: τον δυναμικό και οραματιστή παροικιακό ελληνισμό, που με το πνεύμα, το πάθος για ελευθερία και τη φλόγα για έναν καλύτερο κόσμο, στήριξε αποφασιστικά τον Αγώνα.

Αυτή την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας On the road ταξιδεύει στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες της Μολδοβλαχίας, στην Κωνσταντινούπολη και το Φανάρι, αλλά και στην Τεργέστη της τότε Αυτοκρατορίας των Αψβούργων και συζητάμε για την συμβολή των απανταχού Ελλήνων στην προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης.

Παραγωγή - παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, 13:00 ώρα Ελλάδας

