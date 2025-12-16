Ο Παύλος Μεθενίτης στο «Αποτύπωμα»

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου συναντά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον δημοσιογράφο, ραδιοφωνικό παραγωγό και συγγραφέα Παύλο Μεθενίτη, με αφορμή τη συλλογή διηγημάτων του με τίτλο «Τσιγαμάκι» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Εύμαρος».

Μας μιλά για τη δημοσιογραφική και συγγραφική του πορεία, για την ετυμολογία, το χιούμορ και τα αγαπημένα του λογοπαίγνια όπως το «Τσιγαμάκι» (από το τσιγα-ράκι και το καλα-μάκι - αυτοσχέδια πατέντα που τον βοήθησε να κόψει το τσιγάρο) και, φυσικά, για τα υπόλοιπα παθιασμένα για καπνό διηγήματα της συλλογής.

Παραγωγή - παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 04:00-05:00 ώρα Ελλάδας

