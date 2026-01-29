Ο Παύλος Τσιακούμης στην εκπομπή «Έλληνες του κόσμου – Η Ελλάδα στη Δανία»

Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, στις 10 το πρωί, στην εκπομπή «Έλληνες του κόσμου – η Ελλάδα στη Δανία» με την Ελίνα Σταματάτου είναι καλεσμένος ο Παύλος Τσιακούμης.

Ο Παύλος Τσιακούμης κατάγεται από τον Βόλο και ζει στη Δανία τα τελευταία 9 χρόνια. Αφού ολοκλήρωσε τις πτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Μαθηματικών τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έφυγε στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Εκεί ολοκλήρωσε στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά Μαθηματικά και την Κλασική Διαφορική Γεωμετρία.

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως Data Analyst (Αναλυτής Δεδομένων), αξιοποιώντας δεδομένα για την κατανόηση σύνθετων προβλημάτων και τη στήριξη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Παράλληλα, έχει έντονη κοινωνική και εθελοντική δράση στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, όπου έχει δραστηριοποιηθεί τόσο ως στέλεχος σε ομάδες παιδιών και νέων, παρέχοντας ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, κοινωνική προσφορά και ζωή στη φύση, όσο και σε θέσεις ευθύνης σε διεθνές επίπεδο. Ως αρχηγός εθελοντών στην Ευρωπαϊκή Περιοχή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών, εκπροσωπεί Οδηγούς και Προσκόπους από όλη την Ευρώπη σε ευρωπαϊκά φόρα και ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως το European Youth Forum και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σήμερα εργάζεται στην Too Good To Go, τη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως που δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων. Μέσα από τον ρόλο του, συμβάλλει με την ανάλυση δεδομένων στη λήψη αποφάσεων που ενισχύουν τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της εταιρείας, υποστηρίζοντας έναν σκοπό άμεσα συνδεδεμένο με την προστασία του περιβάλλοντος. Η επαγγελματική του πορεία στη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί φυσική συνέχεια της πολυετούς εθελοντικής του δράσης στον Οδηγισμό, όπου η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η συλλογική ευθύνη δεν ήταν θεωρία, αλλά καθημερινή πράξη.

Έρευνα – Παρουσίαση: Ελίνα Σταματάτου

Επιμέλεια: Νατάσα Βησσαρίωνος.

Μετάδοση: Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, στις 10:00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη στις 23:00 ώρα Ελλάδας

