«Ο Περιπλανώμενος Ρωμιός»: Η ιστορία του Αλέξανδρου Μανθούλη στη Φωνή της Ελλάδας

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Η Δική μας Πόλη» με τον Θέμη Ροδαμίτη θα παρουσιάσει την ιστορία του Αλέξανδρου Μανθούλη.

Καλεσμένος στο στούντιο ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Νίκος Θεοδοσίου, θα μας μιλήσει, για την ξεχωριστή και συναρπαστική ζωή του Αλέξανδρου Μανθούλη, που βρέθηκε το 1918 να πολεμά στο μέτωπο της Γάζας ως αξιωματικός του Οθωμανικού Στρατού με την 7η στρατιά του Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ), απέναντι στον Βρετανικό Στρατό στο οποίο ηγείται ο Ε. Άλεμπι, (Λώρενς της Αραβίας).

Ο γιος του, ο σκηνοθέτης Ροβήρος Μανθούλης, τον προέτρεψε να καταγράψει τις συγκλονιστικές προφορικές αφηγήσεις του, την περίοδο που η χώρα διένυε μια άλλη ακόμα ταραγμένη περίοδο, την εποχή της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

Για τα συναρπαστικά και μοναδικά από την ζωή του Αλέξανδρου Μανθούλη που αποτυπώνουν την ταραχώδη ζωή του Έλληνα του 20ου αιώνα, θα μας μιλήσει ο Νίκος Θεοδοσίου και με αφορμή το βιβλίο «ο Περιπλανώμενος Ρωμιός» το οποίο έχει επιμεληθεί.

Στην εκπομπή θα ακουστούν ηχητικά ντοκουμέντα με τον Αλέξανδρο Μανθούλη να μιλά και να τραγουδά.

Επιμέλεια-Παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

Eπανάληψη εκπομπής: Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, 05:00-06:00 ώρα Ελλάδας

