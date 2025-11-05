Ο Πέτρος Μάρκαρης στη Φωνή της Ελλάδας

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00-13:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" φιλοξενεί τον πολυβραβευμένο και πολυδιαβασμένο συγγραφέα του αστυνομικού μυθιστορήματος, Πέτρο Μάρκαρη.

Ο καλεσμένος θα μιλήσει για τα έργα του, τη μεγάλη διαδρομή του, τις αρετές που προάγει σήμερα το συγκεκριμένο είδος και φυσικά για τον κεντρικό ήρωα στα βιβλία του, τον επιθεωρητή Χαρίτο - έναν παραδοσιακό Έλληνα κρατικό λειτουργό, φτιαγμένο από πειθαρχία, οικογενειακή αφοσίωση και εσωτερική τιμιότητα, όπως ακριβώς και ο Σάλβο Μονταλμπάνο, ήρωας του -επίσης διάσημου- συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας και φίλου του Μάρκαρη, Αντρέα Καμιλλέρι.

Ο Πέτρος Μάρκαρης θα μιλήσει για τους προβληματισμούς του σχετικά με την κατάχρηση των νέων τεχνολογιών, που καταργούν σημαντικές αξίες που θεμελιώθηκαν στους αιώνες και εισάγουν μια επιφανειακή και επικίνδυνη αντίληψη για τη ζωή, επηρεάζοντας άμεσα τα θέματα της γλώσσας, της γραφής, της μετάφρασης, της πλαστογράφησης.

Ο αγαπητός συγγραφέας στους χώρους της αστυνομικής - και όχι μόνο- λογοτεχνίας θα αναφερθεί στη γενέτειρά του, την Χάλκη, αλλά και για στην πόλη που αγαπά, την Αθήνα, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κυψέλης όπου ζει.

Στην εκπομπή θα γίνουν αναφορές σε πολλές χώρες του κόσμου όπου ο Μάρκαρης είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, όπως η Ιταλία, όπου ετοιμάζεται και ένα σημαντικό σήριαλ πάνω στο έργο του.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη 01:00-02:00

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας



· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας



· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

· e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr · Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT

· Instagram: voiceofgreece_ert