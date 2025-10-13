Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, έρχεται στο στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Το όραμα, οι αξίες, οι αθλητές και η στρατηγική συμμαχία της ΕΟΕ με την ΕΡΤ, που θα φέρει τα ολυμπιακά αθλήματα σε πρώτο πλάνο ενόψει των Αγώνων του Λος Άντζελες.

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος, 11:00 με 13:00 το μεσημέρι στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Στην εκπομπή «ΠΡΟΣΩΠΑ» με την Κατερίνα Αναστασοπούλου.