Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 11:00
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, στην εκπομπή «ΠΡΟΣΩΠΑ» με την Κατερίνα Αναστασοπούλου.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, έρχεται στο στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.
Το όραμα, οι αξίες, οι αθλητές και η στρατηγική συμμαχία της ΕΟΕ με την ΕΡΤ, που θα φέρει τα ολυμπιακά αθλήματα σε πρώτο πλάνο ενόψει των Αγώνων του Λος Άντζελες.
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος, 11:00 με 13:00 το μεσημέρι στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ.
Στην εκπομπή «ΠΡΟΣΩΠΑ» με την Κατερίνα Αναστασοπούλου.
