Ο πρόεδρος του Δ.Σ της Diana Shipping Inc. Σίμος Παληός στη «Βάρδια Σαββάτου»

Ο Σίμος Παληός, πρόεδρος του Δ.Σ της Diana Shipping Inc. και συγγραφέας του βιβλίου «Η θάλασσα είναι δρόμος», μιλάει στον Αντώνη Καραγιαννάκη και την εκπομπή «Καλές Θάλασσες - Βάρδια Σαββάτου» στη Φωνή της Ελλάδας.

Η συζήτηση - συνέντευξη αφορά τη θάλασσα και τη ναυτιλία του χθες, του σήμερα και του αύριο, τις εξελίξεις, τις νέες τεχνολογίες, τα νέα καύσιμα καθώς και τα βαπόρια στα χρόνια τα παλιά, όπως αυτά του πατέρα και των παππούδων του.



Ο καλεσμένος, με καταγωγή από το Βροντάδο της Χίου, διηγείται ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια, όπως εκείνη για την ημέρα που γνώρισε για πρώτη φορά τον πατέρα του σε ηλικία τεσσάρων ετών. Στη γνωριμία αυτή βοήθησαν αρκετά οι σοκολάτες, όπως τα θυμάται ο Σίμος Παληός.



Μιλάει για την οικογένειά του, την πορεία του στη ναυτιλία, τις σπουδές του, για το πρώτο καράβι που απέκτησε, τις γνωριμίες του, καθώς και για την άνοδο της ναυτιλιακής εταιρείας του και την είσοδό της στο NYSE. Αναφέρεται όμως και στις μάχες και τους αγώνες που έδωσε αυτός, η οικογένεια και οι συνεργάτες του για την καθιέρωση και την επιτυχημένη πορεία του στον χώρο της ναυτιλίας.

Επιπλέον, ο κ. Παληός διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «Η θάλασσα είναι δρόμος» από τις εκδόσεις Πατάκη, με θέμα την πιο δύσκολη μάχη που έδωσε - τη μάχη του με τον κορονοϊό, με την είσοδό του στο νοσοκομείο για πάνω από 30 ημέρες στις αρχές της πανδημίας, όταν γνωρίζαμε λίγα πράγματα για αυτήν.

Ένα ιδιαίτερο ραδιοφωνικό ταξίδι στη Φωνή της Ελλάδας με έναν υπέροχο συνομιλητή και άνθρωπο, που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Παραγωγή- παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκης

Μετάδοση: Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, 08:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 20:00.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



· Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

· Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



· Τηλέφωνα: (+30) 210 6066815 – (+30) 210 6066816 – (+30) 210 6066238

·Email: thevoiceofgreece@ert.gr

· Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert