Ο Rafaelo στο Kosmos 93,6

Τον γνωρίσαμε ως Panama Cardoon και τον συναντήσαμε αργότερα στους Supersan. Τώρα γυρίζει σελίδα στη solo καριέρα του και μας επανασυστήνεται ως Rafaelo. Με αφορμή λοιπόν το πρώτο του άλμπουμ ως Rafaelo, το Space Rendezvous, συναντά την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 17:30, τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο studio του Kosmos 93,6.

Μια συζήτηση μεταξύ νοσταλγίας και φουτουρισμού, όπως ακριβώς και αυτός ο νέος δίσκος. Μια συζήτηση που ξεκινά από τα πρώτα βήματα του Panama Cardoon, τη διαδρομή και την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί ο ήχος του Rafaelo σε πιο σφιχτά groove, πιο έντονα μπάσα και μια πιο εσωστρεφή συναισθηματική παλέτα. Και στο επίκεντρο παραμένει η ηλεκτρονική διάθεση.

