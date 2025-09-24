O Ροκάς Δισέγγονος του Εθνικού Συνθέτη της Φινλανδίας, Valentina Scheldhofen Ciardelli & Anaïs Drago και μία Μοναχή από την Αιθιοπία

Τα «Πινέλα για Χρώματα και Ορχήστρα» του Γιώργου Μαρκάκη χρωματίζουν τον ραδιοφωνικό αέρα του Τρίτου Προγράμματος κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ακριβώς τα μεσάνυχτα προς την επόμενη, για μία ώρα.

Γιώργος Μαρκάκης

Για αυτήν την εβδομάδα ο Γιώργος Μαρκάκης, μεταξύ άλλων παρουσιάζει:

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου (μεσάνυχτα προς Πέμπτη): Ο Φινλανδός Ροκάς Lauri Porra, δισέγγονος του εθνικού συνθέτη της χώρας Jean Sibelius

Lauri Porra

Ο Lauri Porra (γεννημένος στις 13 Δεκεμβρίου 1977) είναι Φινλανδός μπασίστας και συνθέτης που έχει γράψει μουσική για ταινίες και άλλα μέσα, καθώς και παραγγελίες από ορχήστρες όπως η Συμφωνική Ορχήστρα του Λάχτι και η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας. Είναι επίσης γνωστός για το έργο του ως μπασίστας στο Φινλανδικό power / heavy metal συγκρότημα Stratovarius.

Ο Πόρα άρχισε να σπουδάζει μουσική σε ηλικία έξι ετών, όταν άρχισε να παίζει τσέλο σε μια τοπική μουσική σχολή. Το 1993, άλλαξε σε μπάσο και συνέχισε τις σπουδές του στο Ωδείο Ποπ Τζαζ του Ελσίνκι (1994 – 2004). Έχει επίσης παρακολουθήσει μαθήματα πιάνου, κοντραμπάσου, τρομπέτας και ανδρικής φωνητικής. Από το 1997 έως το 1999, ήταν μέλος της Ανδρικής Χορωδίας YL (Ραδιοφωνία της Φιλανδίας) , εμφανιζόμενος για παράδειγμα με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου.

Ο Porra είναι μουσικός τέταρτης γενιάς και δισέγγονος του διάσημου Φινλανδού συνθέτη Jean Sibelius.

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου (μεσάνυχτα προς Παρασκευή): Valentina Scheldhofen Ciardelli & Anaïs Drago

Valentina Scheldhofen Ciardelli

Ποιος μουσικός θα τολμούσε να διασκευάσει κομμάτια του μοναδικού Frank Zappa. αναρωτιέται πολλά χρόνια πριν ο Γιώργος Μαρκακης, διαχωρίζοντας το ροκ από ναι το κλασικό ρεπερτόριο του αξέχαστου μουσικού. Σαφέστατα οι ροκ συνθέσεις του είναι πολύ πιο απλές από αυτές που χρησιμοποιούσε κλασικά εκπαιδευμένους μουσικούς που διάβαζαν παρτιτούρα! Στην κλασική σφαίρα των συνθέσεων πρόσφατα ανακάλυψε δύο εξαιρετικά νέες ταλαντούχες μουσικούς από την Βόρεια Ιταλία την Valentina Scheldhofen Ciardelli και την Anaïs Drago

H Valentina και η Anaïs προέρχονται από κλασική εκπαίδευση. Η πρώτη αρχικά σπούδασε πιάνο, ερωτεύτηκε το μπάσο στην ηλικία των 20 ετών και τώρα εξερευνά την παγκόσμια μουσική σκηνή και ταυτόχρονα επιθυμεί να εδραιώσει μια νέα μουσική δεξιοτεχνία στο κοντραμπάσο της.

Την συγκινεί ιδιαίτερα η μουσική του Frank Zappa και έχει μεταγράψει τη μουσική του από την ηλικία των 11 ετών διασκευάζοντάς την για το κλασικό κόσμο και το ανάλογο ρεπερτόριο.

Πιστεύει ακράδαντα ότι ο 21ος αιώνας θα είναι μια αναγέννηση για το κοντραμπάσο και τη συγκρίνει με την ρομαντική εποχή, όταν ξεκινούν το πιάνο, βιολί ή τσέλο. Είναι καθηγήτρια κοντραμπάσου στο Ωδείο Μουσικής και Χορού Trinity Laban στο Λονδίνο.

Anaïs Drago

Foto Marco Machiavelli

Η Anaïs Drago είναι Ιταλίδα βιολiστρια γεννημένη το 1993 στη Μπιέλλα της Βόρειας Ιταλίας. Η Βαλεντίνα ανακάλυψε την αγάπη της για τη μουσική του Frank Zappa σε ηλικία 11 ετών και για το κοντραμπάσο σε ηλικία 20 ετών. Έπαιξαν 2 φορές στην εκδήλωση Zappanale, παρουσιάζοντας τραγούδια του αξέχαστου Frank Zappa από αυτό το CD που κυκλοφόρησαν και που μέρη του παρουσιάζονται στην εκπομπή της Τετάρτης.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου (μεσάνυχτα προς Σάββατο): Αφιέρωμα στην Ορθόδοξη Μοναχή συνθέτρια Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou από την Αιθιοπία (1923 - 2023)

Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou

Η άγνωστη στο πλατύ μουσικό κοινό Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou, η συνθέτρια και μοναχή που έπαιζε πιάνο και έφυγε από την ζωή σε ηλικία 100 ετών, είχε μια εξαιρετική ζωή, η οποία περιελάμβανε, δίπλα στο γεγονός ότι ήταν αξιομνημόνευτη συνθέτρια, το να είναι πρωτοπόρος για την ισότητα των γυναικών και να περπατάει ξυπόλητη για μια δεκαετία στα απομονωμένα βουνά της Βόρειας Αιθιοπίας.

Το στυλ σύνθεσης της Emahoy έχει περιγραφεί ως ένα μείγμα διαφόρων ειδών και μουσικών κλιμάκων. Ενώ η μουσική της έχει περιγραφεί ως τζαζ και μελωδικό μπλουζ πιάνο με ρυθμικά πολύπλοκη φράση, έχει επίσης περιγραφεί ως έχουσα τη μουσική ποιότητα του ευρωπαϊκού ρομαντικού κλασικού πιάνου του 19ου αιώνα λόγω της χρήσης του tempo rubato.

Ταυτόχρονα, έχει χρησιμοποιήσει kiñit, tizita και bati, τα οποία είναι όλα qenets, ή πεντάφωνες πεντατονικές μουσικές κλίμακες ειδικές για την Αιθιοπική μουσική. Ορισμένες από τις συνθέσεις της Emahoy διαθέτουν επίσης ρυθμό chikchika, έναν ρυθμό 6/8 που συναντάται εξίσου συχνά στην Αιθιοπική ετεροφωνική μουσική. Ο συνδυασμός ευρωπαϊκών και αιθιοπικών τεχνικών σύνθεσης μπορεί να παρατηρηθεί συγκεκριμένα στα τραγούδια της "The Homeless Wanderer" και "Presentiment" που ακούγονται στο ξεκίνημα της εκπομπής της Παρασκευής (μεσάνυχτα προς Σάββατο).

