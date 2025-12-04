O Ross Daly στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ραδιόφωνο

Κυριακή 7 Δεμεμβρίου 2025, στις 22:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Ross Daly θα είναι καλεσμένος στην εκπομπή “Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια” στο Δεύτερο Πρόγραμμα.
Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το μουσικό “κλειδί” που ενώνει τον παραδοσιακό με τον σύγχρονο κόσμο.

Ο Ross Daly είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ένας δημιουργός που αφιέρωσε τη ζωή του στην μελέτη και τη διάδοση των μουσικών παραδόσεων και κατάφερε να γεφυρώσει με μοναδικό τρόπο πολιτισμούς και ήχους. Με βαθιά γνώση, ευαισθησία και αφοσίωση, διευθύνει εδώ και δεκαετίες έναν διεθνή κόμβο καλλιτεχνικών συναντήσεων, το Μουσικό Εργαστήρι "Λαβύρινθος".

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7
