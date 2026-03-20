Ο Σάββας Σαββόπουλος στην εκπομπή “Η Δική μας Πόλη”



ΤοΣάββατο 21 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00-13:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" φιλοξενεί τον διακεκριμένο ψυχίατρο-ψυχαναλυτή Σάββα Σαββόπουλο.

Ο καλεσμένος στο στούντιο, σε μια συζήτηση εκ βαθέων με τον Θέμη Ροδαμίτη, θα μας πει για τη σχέση σώματος και νόησης, για τον Φρόυντ και τη σωματοποίηση, για τους ναρκισσιστικούς τραυματισμούς και τη σύγχυση των γλωσσών, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο "Ο Μηχανιστικός Άνθρωπος - Σιωπές της Ψυχής - Ρωγμές του Σώματος".

Ακόμη, ιδιαίτερες αναφορές θα γίνουν στη νεύρωση χαρακτήρα αλλά και συμπεριφοράς, στην παιδική ηλικία και στη σχέση του παιδιού με τους γονείς, ενώ στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, ο Σάββας Σαββόπουλος θα διαβάσει ποιήματά του.

Παραγωγή - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Ηχοληψία: Έφη Γεωργοπούλου

Μετάδοση:Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 01:00-02:00 το πρωί.







