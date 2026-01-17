Ο Σημαντικότερος Βούλγαρος Συνθέτης

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Pancho Vladigerov (1899 – 1978)

Ο Pancho Vladigerov, Βούλγαρος συνθέτης, γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1899 στη Ζυρίχη και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Σούμεν στη Βορειοανατολική Βουλγαρία. Η μητέρα του Ελίζα Παστερνάκ ήταν Ρωσοεβραία, ενώ ο πατέρας του Χαραλάν Βλαντίτζεροφ, ήταν Βούλγαρος δικηγόρος και πολιτικός.

Ο Pancho ξεκίνησε μαθήματα πιάνου από νεαρή ηλικία, εμφανίστηκε δημόσια ως παιδί θαύμα και πραγματοποίησε τις πρώτες του συνθέσεις πριν από τα 10 του χρόνια.

Είχε έναν δίδυμο αδελφό τον Λιούμπεν, ο οποίος έγινε βιολονίστας και οι δύο τους μοιράστηκαν νωρίς τη μουσική εκπαίδευση και εμφανίστηκαν μαζί σε συναυλίες όταν ήταν παιδιά. Έχοντας χάσει τον πατέρα τους το 1908, μετακόμισαν από το Σούμεν στη Σόφια.

Το 1912 η μητέρα τους Ελίζα Παστερνάκ παίρνει την απόφαση να εγκατασταθούν στο Βερολίνο όπου οι δύο τους, με υποτροφία που πήραν, σπούδασαν μουσική στην Κρατική Ανώτατη Σχολή. Σπούδασαν λοιπόν μαζί και έκαναν πολλές κοινές εμφανίσεις.

Στη Γερμανία ο Vladigerov άρχισε να αποκτά πολύ καλό όνομα ως συνθέτης, έχοντας πολύ καλές κριτικές αλλά και την πολύ καλή γνώμη σπουδαίων συνθετών όπως ο Dmitri Shostakovich o Aram Khachaturian o Richard Strauss και άλλοι.

Κέρδισε μάλιστα δυο φορές το Βραβείο Μέντελσον ως συνθέτης.

Σίγουρα αν είχε παραμείνει στο Βερολίνο η καριέρα του θα ήταν λαμπρή.

Το 1932 όμως επιστρέφει στην Βουλγαρία νιώθοντας τον φόβο πλέον λόγω της Εβραϊκής του καταγωγής από την πλευρά της μητέρας του.

Στην πατρίδα του ξεκινά με το φιλόδοξο σχέδιο να ιδρύσει μίαν εθνική σχολή.

Την ίδια χρονιά, τού προτάθηκε θέση καθηγητή σύνθεσης και πιάνου στο Κρατικό Ωδείο της Σόφιας (στη σημερινή Μουσική Ακαδημία), όπου εκεί θα μπορούσε να διδάξει, να διαμορφώσει νέα γενιά συνθετών και να επηρεάσει θεσμικά τη μουσική ζωή της χώρας.

Συνέθεσε πλήθος έργων πιανιστικά, κοντσέρτα, συμφωνίες, μουσική δωματίου και άλλα, σμίγοντας με εξαιρετικό τρόπο την Ευρωπαϊκή λόγια μουσική με εκείνη της πατρίδας του, σε ένα ύφος συχνά ιμπρεσιονιστικό.

Μελωδικός στη γραφή του, χαρισματικός ενορχηστρωτής, αποτελεί τον σημαντικότερο Βούλγαρο συνθέτη.

Στο αφιέρωμά μας θα σας παρουσιάσουμε μερικά από τα σπουδαιότερα έργα του, και σίγουρα θα γοητευτείτε.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Σταμάτης Αθανάσουλας



Εβδομάδα 19-23 Ιανουαρίου 2025, ώρα 15:00 - 16:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

﻿