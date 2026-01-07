Ο Σωτήρης Τσουκαρέλης στο «Αποτύπωμα»

Μήπως ήρθε η ώρα να πάρουμε τα βουνά;

Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου συναντά τον πολιτικό επιστήμονα Σωτήρη Τσουκαρέλη, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Τα Ψηλά Βουνά» που στοχεύει στην επανακατοίκηση και την αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.

Μας μιλά για τις προσπάθειες αποκέντρωσης μέσα από τα «Ψηλά Βουνά» αλλά και για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου μοντέλου κατοίκησης και ζωής στην ελληνική ύπαιθρο που αντί να συνεχίζει να ερημώνει μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για κοινοτική συνύπαρξη, βασισμένη τόσο στην πολιτισμική κληρονομιά όσο και στη σύγχρονη τεχνολογία.

Παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση : 8 Ιανουαρίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας - επανάληψη : Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 στις 04:00 ώρα Ελλάδας.

