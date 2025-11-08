O Σπουδαιότερος Φινλανδός Συνθέτης Όλων των Εποχών

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Jean Sibelius (1865 – 1957)

Ο Σιμπέλιους γεννήθηκε το 1865 στην Χάμεενλίνα, της Νότιας Φινλανδίας. Σπούδασε στο Ελσίνκι στην πρώτη σχολή που είχε δημιουργηθεί και διδασκόταν η Φινλανδική γλώσσα. Προοριζόταν από την οικογένειά του για νομικός, αλλά σύντομα εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στη μουσική. Από νεαρή ηλικία έπαιζε βιολί και είχε ως όνειρο να γίνει βιολονίστας. Στην πορεία όμως συνειδητοποίησε την ικανότητα του στη σύνθεση και αφοσιώθηκε σ’ αυτήν. Αποτέλεσμα ήταν να εξελιχθεί στον σπουδαιότερο Φινλανδό συνθέτη όλων των εποχών.

Συνέθεσε πολλά έργα μουσικής δωματίου, 7 συμφωνίες, περισσότερα από 100 τραγούδια αλλά και ένα από τα πιο δημοφιλή κοντσέρτα για βιολί, σε Ρε Ελάσσονα op.47. Τα έργα του "Kuolema" (Σκηνική μουσική βασισμένη στο δραματικό έργο του Φινλανδού συγγραφέα Άρβιντ Γιάρνεφελτ), "Kullervo" (Συμφωνικό-Χορωδιακό έργο μεγάλης διάρκειας που αποτελεί το Φινλανδικό εθνικό έπος), «Ο Κύκνος της Tuonela» για Αγγλικό κόρνο και ορχήστρα αλλά και το συμφωνικό έργο του "Finlandia" που αποτελούσε ένα είδος Εθνικού ύμνου για τους Φινλανδούς, αποτελούν έργα σταθμούς στη μεγάλη καριέρα του.

Τα τελευταία 30 χρόνια του μακρόχρονου βίου του δε συνέθεσε κανένα έργο. Κυρίως επανεξέταζε τα παλιά του έργα, εκτός από ένα που προσπαθούσε να φέρει εις πέρας.

O Σιμπέλιους από το 1924, όταν και ολοκλήρωσε την 7η συμφωνία του, άρχισε να σχεδιάζει την 8η. Η σύνθεσή της δε, τον απασχόλησε για 18 χρόνια, έως το 1938. Ήταν λοιπόν το μόνο έργο με το οποίο καταπιάστηκε τα τελευταία αυτά 30 χρόνια. Προσχέδια αυτού του έργου ανακαλυφτήκαν το 1990 και παρουσιάστηκαν το 2011. Το μεγαλύτερο μέρος τους το έκαψε το 1945.

Πέθανε το 1957 σε ηλικία 92 ετών και κηδεύτηκε με τιμές εθνικού ήρωα.

Η πρώτη ακαδημία της Φινλανδίας που ιδρύθηκε το 1882 από τον Martin Wegelius του οποίου μαθητής υπήρξε ο Σιμπέλιους, μετονομάστηκε σε Ακαδημία Sibelius και είναι μια από τις σημαντικότερες στον κόσμο.

Στο εβδομαδιαίας διάρκειάς αφιέρωμά μας θα μας απασχολήσουν οι Συμφωνίες του, καθώς και γενικότερα το Συμφωνικό του έργο.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Σταμάτης Αθανάσουλας



Εβδομάδα 10-14 Νοεμβρίου 2025, ώρα 15:00 - 16:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

