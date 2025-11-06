Ο Σταμάτης Κριμιζής στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Στις 9 Νοεμβρίου 2025 καλεσμένος στην εκπομπή “Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια” στο Δεύτερο Πρόγραμμα στις 22:00 θα είναι ο Καθηγητής και Ακαδημαϊκός Σταμάτης Κριμιζής.

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για τις εφαρμογές της διαστημικής τεχνολογίας στην καθημερινότητα των πολιτών, τις συνέπειες σε όλη την ανθρωπότητα από τις περικοπές στην έρευνα που εφαρμόζει ο Ντόναλντ Τράμπ, χαρακτηρίζει ανοησίες τα περί εποικισμού του Άρη και επιμένει πως πρέπει να αγαπήσουμε την γη.

Ο Σταμάτης Κριμιζής χαρακτηρίζει μείζον πρόβλημα για την κρίση των νέων ανθρώπων την μη διδασκαλία στα σχολεία του μαθήματος της Κοσμογεωγραφίας και θεωρεί ότι ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία και Ιαπωνία είναι πρωτοπόρες χώρες στην έρευνα της διαστημικής τεχνολογίας.

