Ο Stanley Clarke στον Kosmos 93,6 σε αποκλειστική συνέντευξη!

Ο θρύλος της σύγχρονης παγκόσμιας μουσικής σκηνής και Jazz master, Stanley Clarke, έρχεται στον Kosmos 93,6 σε μία αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Από τις 45 στις 33 στροφές» με τον Πέτρο Αδάμ.

Συντονιστείτε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 21:00 για μια εφ' όλης της ύλης συζήτηση, όπου ο Stanley Clarke θα μας μιλήσει για το live του στο Παλλάς στις 19 Νοεμβρίου και την μέχρι τώρα σπουδαία καριέρα του. Θα μοιραστεί στιγμές για το πώς έκανε το μπάσο mainstream όργανο στη Jazz, πώς γεννήθηκε το Fusion και θα μας αποκαλύψει τη σχέση του με τους Art Blakey, Charles Mingus και τον ίδιο τον Miles Davis!

Η ιστορία της Jazz μέσα από τα μάτια του Stanley Clarke.

Stanley Clarke | Συνέντευξη στον Πέτρο Αδάμ στην εκπομπή «Από τις 45 στις 33 στροφές»

Πέμπτη 13/11, στις 21:00

