Ο Στάθης Λιβαθινός στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ραντεβού την Κυριακή

Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πουν

Καταξιωμένος θεατρικός σκηνοθέτης, πρώην διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και νεοεκλεγείς ακαδημαϊκός, ο Στάθης Λιβαθινός είναι αυτή την Κυριακή στις 6 μ.μ. ο καλεσμένος του Φώτη Απέργη.

Μιλά για τις προτάσεις του για τη θεατρική παιδεία που ενέκρινε το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας. Για τις δικές του σπουδές στη Μόσχα. Για τα παιδικά του χρόνια και για τον ρόλο που έπαιξε στις επιλογές του ο θείος του, που δεν ήταν άλλος από τον Μάνο Κατράκη. Για τις δύο παραστάσεις που υπογράφει και που παίζονται τώρα στην Αθήνα.

Μιλά ακόμη για τον ρόλο του ηθοποιού: «Χωρίς σκληρή δουλειά δε γνωρίζω εγώ ηθοποιό που να έχει διαπρέψει. Εκτός αν ετοιμάζουμε μετριότητες. Αν ετοιμάζουμε μετριότητες, ομολογώ ότι έχουμε καλύτερες μετριότητες από πριν». Καθώς και για την ευθύνη του θεατή: «Ο θεατής πρέπει να συνταιριάξει τα πράγματα και να καταλάβει. Και να ανησυχήσει λίγο. Δεν είναι εύκολη η δουλειά του θεατή. Έχει καταντήσει εύκολη, αλλά δεν είναι».

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026