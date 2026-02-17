Ο Σταύρος Νικολαΐδης στον 9.58fm

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, καλεσμένος της εκπομπής «Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών» είναι ο μεταφραστής Σταύρος Νικολαΐδης, με αφορμή το μυθιστόρημα «Το πιστοποιητικό» του Ισαάκ Μπάσεβιτς Σίνγκερ. Το βιβλίο αναβιώνει τον χαμένο κόσμο της Βαρσοβίας του 1920, παρακολουθώντας έναν ήρωα που, περιμένοντας την έκδοση του πιστοποιητικού του, αιωρείται ανάμεσα στον χρόνο και την πραγματικότητα.

Από Δευτέρα έως Παρασκευή (08:00 -09:30) η εκπομπή της Εύης Καρκίτη ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο των ιδεών, της μουσικής, των βιβλίων, της τέχνης και της περιπλάνησης. Με τίτλο εμπνευσμένο από καβαφικό στίχο, η εκπομπή έχει καθιερωθεί ως ένας ζωντανός χώρος πολιτισμού και διαλόγου. Συνομιλεί με δημιουργούς, στοχαστές, καλλιτέχνες και ανθρώπους της καθημερινότητας, συγκεντρώνοντας ειδήσεις και ιστορίες που φωτίζουν τη σύγχρονη πραγματικότητα και αναδεικνύουν όσα δίνουν ουσία και νόημα στη ζωή μας.

«Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών»

Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 09:30

Παραγωγή – Παρουσίαση – Επιλογή μουσικής: Εύη Καρκίτη