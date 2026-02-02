Ο Στέφανος Δάνδολος στα «Πρόσωπα της Εβδομάδας»

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας κ. Στέφανος Δάνδολος είναι καλεσμένος την Τετάρτη 04.02.2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή.

Ο κ. Στέφανος Δάνδολος, συγγραφέας του βιβλίου “Φλόγα και Άνεμος”, που τιμήθηκε το 2009 με το Βραβείο Μπότση για το σύνολο του έργου του, μας μιλά για έναν από τους πιο θυελλώδεις έρωτες του 20ού αιώνα: τον έρωτα του Γεωργίου Παπανδρέου, του «Γέρου της Δημοκρατίας», και της Κυβέλης, της μεγάλης πρωταγωνίστριας του ελληνικού θεάτρου.

Ο συγγραφέας φωτίζει μια από τις πιο πολυσυζητημένες προσωπικές ιστορίες της δημόσιας ζωής. Μια παράνομη σχέση που γεννήθηκε στη Χίο, σε μια περίοδο όπου και οι δύο ήταν παντρεμένοι: ο Γεώργιος Παπανδρέου με τη Σοφία Μινέικο και η Κυβέλη με τον δεύτερο σύζυγό της, Κώστα Θεοδωρίδη. Η εκπομπή στέκεται και στη γέννηση του παιδιού που απέκτησαν, ένα παιδί εκτός γάμου, αλλά και στον χωρισμό τους και στις συνέπειες που είχε στη ζωή και τη δημόσια πορεία τους.

Το βιβλίο Φλόγα και Άνεμος —που μεταφέρθηκε και στη μικρή οθόνη ως τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ και προβάλλεται σήμερα στην πλατφόρμα ERTFLIX— βασίζεται στην εκτενή έρευνα του συγγραφέα και κυρίως, στις επιστολές που αντάλλασσαν οι δύο ερωτευμένοι. Επιστολές που αποτελούν πολύτιμα τεκμήρια τόσο για τη σχέση και την προσωπικότητά τους όσο και για το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής

Δημοσιογραφική Επιμέλεια-Παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία: Λουκάς Ζώης

Μετάδοση: Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

