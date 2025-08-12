O Στέφανος Τανιμανίδης είναι το «Πρόσωπο της Εβδομάδας»

Αφιέρωμα στην Παναγία Σουμελά

Ο Στέφανος Τανιμανίδης επίτιμος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, ιστορικός και ερευνητής είναι καλεσμένος την Τετάρτη 13 Αυγούστου, στις 10 το βράδυ, στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Τα πρόσωπα της Εβδομάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή.

Ο κ. Τανιμανίδης μιλά στην εκπομπή για την Παναγία Σουμελά, τη διαδρομή της εικόνας και την ιστορία της Μονής στον Πόντο και το Βέρμιο. Ο ιστορικός και ερευνητής μοιράζεται με τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας ιστορικά στοιχεία για τη Μονή στην Τραπεζούντα, για την ιερή εικόνα της Παναγίας αλλά και για τα θαύματα της σε αυτοκράτορες και σουλτάνους. Ακόμη, αναφέρεται στη σημασία της εικόνας για τον ποντιακό Ελληνισμό, που αποτελεί χριστιανικό αλλά και εθνικό σύμβολο.

Παρουσίαση – Επιμέλεια: Σταυρούλα Καραλή

Μετάδοση: Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ακρόαση της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store.

Διαδικτυακά από το ertecho.gr (τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΑ)

Στην Ελλάδα, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

Δορυφορικά μέσω Hellas Sat και Hotbird.



Στοιχεία επικοινωνίας της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡΤ

Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr