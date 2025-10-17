Ο Στέλιος Μάινας στη Φωνή της Ελλάδας

Ο αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας Στέλιος Μάινας είναι στο τιμόνι της εκπομπής “Καλές Θάλασσες - Βάρδια Σαββάτου” στη Φωνή της Ελλάδας, αυτό το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025, στις 08:00 ώρα Ελλάδας, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου με τίτλο «Αρόδου» από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Ο καλεσμένος αφιερώνει το βιβλίο με σεβασμό και αγάπη στους ανθρώπους των καραβιών και της θάλασσας. Ο ίδιος είναι παιδί καπετάνιου, με καταγωγή από τη Σύρο, ενώ έχει πολλούς φίλους και συγγενείς ναυτικούς.



Για το βιβλίο του «Αρόδου» τονίζει ότι οι φίλοι ναυτικοί παλιοί και νέοι θα δουν πολλά πράγματα από τον εαυτό και τη ψυχή τους μέσα από τις σελίδες του.

Σε άλλο σημείο της κουβέντας μας, αναφέρεται στην σημασία του “γράμματος” την εποχή που ήταν παιδί και λάμβανε από τον πατέρα του γράμμα με φωτογραφία από το καράβι ή την πόλη-λιμάνι που βρίσκονταν.

Ένα ιδιαίτερο ραδιοφωνικό ταξίδι στη Φωνή της Ελλάδας και τις «Καλές Θάλασσες», που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκης

Ηχητική επεξεργασία: Στεφανία Τσακίρη - Κώστας Κυριακάκης

Μετάδοση: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, 08:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 20:00.

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας



· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας



· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

· e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr

· Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT

· Instagram: voiceofgreece_ert