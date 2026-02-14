Ο συγγραφέας Αλέξανδρος Αδαμόπουλος στην εκπομπή “Η Δική μας Πόλη

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 22:00-23:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη παρουσιάζει τον Αλέξανδρο Αδαμόπουλο. Ο πολυδιαβασμένος σε πολλές χώρες συγγραφέας θα μιλήσει για τα βιβλία του "Τα δώδεκα και ένα ψέματα", "Το όχι του ναι", "Οι δαιμονισμένοι", "Ο Σιμιγδαλένιος" κ.α.

Επίσης, ο προσκεκλημένος στο στούντιο θα μιλήσει για τις εμπειρίες του από σημαντικές διοικητικές θέσεις σε Ιδρύματα της χώρας (Μουσείο Ελληνικών Μουσικών Λαϊκών οργάνων, Εθνικό Θέατρο, ΕΡΤ, Τρίτο Πρόγραμμα, Θέατρο Τέχνης, Φεστιβάλ Αθηνών και πολλά άλλα σημαντικά εκτός Ελλάδας.)

Ο Αλέξανδρος Αδαμόπουλος θα μας πει για τη σχέση του με σημαντικές προσωπικότητες, για τη δική του Αθήνα, το απρόβλεπτο μέσα στο τυχαίο της καθημερινότητας. Επίσης θα αναφερθεί στις αγαπημένες του πόλεις, στον Χρήστου, στον Χατζιδάκι, στον Πικιώνη, τον Καστοριάδη, τον Τσαρούχη κ.α.

Αναφορά θα γίνει στη "τέχνη του βαδίζειν" που υπηρετεί, στη μνήμη, στη δύναμη της γλώσσας.

Συντονιστείτε!

Παραγωγή – Παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, 05:00-06:00 το πρωί ώρα Ελλάδας

