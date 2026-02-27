Ο συγγραφέας Αλέξανδρος Ασωνίτης στην εκπομπή “Η Δική μας Πόλη”

Ο καλεσμένος θα μιλήσει για τα λογοτεχνικά του έργα, τα μυθιστορήματα, τα διηγήματα, τα θεατρικά του άρθρα. Θα διαβάσει αποσπάσματα από τον συγκεντρωτικό τόμο με τα διηγήματα του και θα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα βιβλία του "Η συνείδηση της αιωνιότητας" και "Αλεξάνδρου βίος".

Θα αναφερθεί στις προσπάθειες που κάνει μέσα από το θεσμό της "Ανοιχτής Τέχνης" να προάγει τον ελληνικό πολιτισμό στις διάφορες εκδοχές του. Θα μιλήσει για σημαντικά πρόσωπα που συνεργάστηκε όπως οι Γεωργουσόπουλος, Σκούρτης, Βασιλικός, Μπλάνας. Θα μιλήσει ακόμη για τις μουσικές που αγαπά και για τις μελέτες του στα ρεμπέτικα και στα λαϊκά τραγούδια. Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης Μετάδοση: Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας -– και σε επανάληψη στις 05:00 το πρωί της Τρίτης.

Παραγωγή – Παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Τρίτη 03 Μαρτίου 2026, 05:00-06:00 το πρωί ώρα Ελλάδας

