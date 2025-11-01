Ο συγγραφέας Γιώργος Ρακκάς στη “Δική μας Πόλη”

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 22:00-23:00 "Η Δική μας Πόλη" θα φιλοξενήσει στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον Γιώργο Ρακκά, ερευνητή του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και συγγραφέα του βιβλίου "Υπερτουρισμός, ανέμελος καπιταλισμός και κοινωνική κρίση της πόλης".

Θα συζητηθεί το μεγάλο ζήτημα του υπερτουρισμού, που απασχολεί πλέον πολλές πόλεις και θέτει έντονους προβληματισμούς για τον σύγχρονο άνθρωπο. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ακουστούν χρήσιμες πληροφορίες και θα τεθούν τα απαραίτητα ερωτήματα: η τουριστική πόλη είναι όντως "ζωντανή πόλη"- ή μήπως την παριστάνει, υποκρύπτοντας μια βαθιά υπαρξιακή κρίση;

Θα γίνουν αναφορές στις συνέπειες του φαινομένου και στην ανθεκτικότητά του, στις μακροοικονομικές επιπτώσεις, στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στην επίδραση στις ανθρώπινες σχέσεις, στην αλλοίωση του κοινωνικού ιστού, στη διάσωση παραδόσεων και αξιών.

Παραγωγή - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη 05:00-06:00.

