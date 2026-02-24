Ο συγγραφέας και μεταφραστής Μιχάλης Μακρόπουλος στο «Αποτύπωμα»

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου, συναντά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, τον συγγραφέα και μεταφραστή Μιχάλη Μακρόπουλο για να μας μιλήσει για τη νέα εκτενή βιογραφία του Κ. Π. Καβάφη με τίτλο «Κωνσταντίνος Καβάφης: Ο άνθρωπος και ο ποιητής» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Μεταίχμιο σε δική του μετάφραση.

Πρόκειται για μια νέα και ουσιαστική κατανόηση της ζωής και του έργου του ποιητή που αποτελεί καρπό της πολυετούς έρευνας δυο σημαντικών Ελληνοαμερικανών μελετητών, των Gregory Jusdanis και Peter Jeffreys.

Παραγωγή - παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, 12:00-13:00 Ελλάδας - και σε επανάληψη την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 04:00 ώρα Ελλάδας.

