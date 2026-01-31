O συνθέτης και πιανίστας Στάθης Άννινος στη “Δική μας Πόλη”

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα Ελλάδας 22:00-23:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη φιλοξενεί τον ταλαντούχο συνθέτη και πιανίστα Στάθη Άννινο.

Ο καλεσμένος θα αναφερθεί στις εμπειρίες του από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου όπου έκανε και τα πρώτα του βήματα ως μουσικός, στη μαθητεία του στους μεγάλους μουσικούς (Φαραζή, Ρακόπουλο, Μπότση κ.α.) αλλά και στα πολύτιμα σεμινάρια που πήρε από σημαντικούς μουσικούς δασκάλους της ελληνικής και διεθνούς σκηνής.

Ο Στάθης Άννινος θα αναφερθεί στις συνεργασίες του με τους: Σαββόπουλο, Βιτάλη, Φαραντούρη, Ξυδάκη, Μαχαιρίτσα, αλλά και με τους Lynch, Κιουρτζόγλου, Καλούδη, Λαμπράκη, Καρίπη κ.α. Θα μας μιλήσει επίσης για τις σημαντικές εμφανίσεις του και ηχογραφήσεις του στο Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ, στο Μέγαρο Μουσικής, σε διάφορα σημαντικά φεστιβάλ εντός και εκτός Ελλάδας.

Επίσης θα μας πει για τα βιωματικά σεμινάρια που δημιούργησε, με τίτλο "Η μουσική μέσα μας". Τέλος αναφορά θα γίνει στους νέους μουσικούς σήμερα, καθώς ο ίδιος είναι καθηγητής στο μοντέρνο πιάνο αλλά και σε εργαστήρια ελεύθερου αυτοσχεδιασμού.

Στην εκπομπή θα ακουστούν αποσπάσματα από μουσικά έργα του.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026, 05:00-06:00 το πρωί.

