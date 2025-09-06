O συνθέτης-τραγουδοποιός Χρήστος Γκόντζος στη Φωνή της Ελλάδας

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 22:00 - 23:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη θα φιλοξενήσει τον ταλαντούχο συνθέτη και τραγουδοποιό Χρήστο Γκόντζο.

Ο φιλοξενούμενος στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας θα μιλήσει για τις τρεις εκδοτικές δουλειές του, τις πηγές έμπνευσης και τις ενδιαφέρουσες συνεργασίες του. Σε μία εκ βαθέων συζήτηση με τον Θέμη Ροδαμίτη, θα αναφερθεί σε κοινωνικά θέματα που τον απασχολούν, στον φόβο, την ενοχή, τη φιλία, τον έρωτα.

Ακόμη, θα γίνει αναφορά στις νεότερες γενιές μουσικών αλλά και στις ρίζες του ελληνικού τραγουδιού, με στόχο τη φιλοξενία και την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών στο πλαίσιο της εκπομπής.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, 05:00-06:00.

