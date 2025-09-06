Ραδιόφωνο

O συνθέτης-τραγουδοποιός Χρήστος Γκόντζος στη Φωνή της Ελλάδας

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025, στις 22:00
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η εκπομπή “Η Δική μας Πόλη” με τον Θέμη Ροδαμίτη θα φιλοξενήσει τον ταλαντούχο συνθέτη και τραγουδοποιό Χρήστο Γκόντζο.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 22:00 - 23:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη θα φιλοξενήσει τον ταλαντούχο συνθέτη και τραγουδοποιό Χρήστο Γκόντζο.

Ο φιλοξενούμενος στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας θα μιλήσει για τις τρεις εκδοτικές δουλειές του, τις πηγές έμπνευσης και τις ενδιαφέρουσες συνεργασίες του. Σε μία εκ βαθέων συζήτηση με τον Θέμη Ροδαμίτη, θα αναφερθεί σε κοινωνικά θέματα που τον απασχολούν, στον φόβο, την ενοχή, τη φιλία, τον έρωτα.

Ακόμη, θα γίνει αναφορά στις νεότερες γενιές μουσικών αλλά και στις ρίζες του ελληνικού τραγουδιού, με στόχο τη φιλοξενία και την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών στο πλαίσιο της εκπομπής.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης
Μετάδοση: Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, 05:00-06:00.

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

  • Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store
  • Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho
  • Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”
  • Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix
  • Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας

