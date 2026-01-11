Ο Τάσος Γερμενής είναι «Ο Ποιητής της Εβδομάδας»

Ο Τάσος Γερμενής είναι Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κεφαλονιά, σπούδασε Ιατρική και ειδικεύθηκε στην Παθολογία και την Ανοσολογία. Εκτός από τα επιστημονικά και ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα, ασχολείται με τη φιλοσοφία της επιστήμης και με την ποίηση, έχοντας εκδώσει σχετικά βιβλία και ποιητικές συλλογές.

Η εβδομάδα από 12/01/2026 έως 18/01/2026 είναι αφιερωμένη στον ποιητή Τάσο Γερμενή.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 19:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας». Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας