Ο Τάσος Καπερνάρος είναι «Ο ποιητής της Εβδομάδας»

Ο Τάσος Καπερνάρος γεννήθηκε στη Μάνη. Σπούδασε Νομικά αλλά ακολούθησε τη δημοσιογραφία εργαζόμενος σε αρκετά μέσα ενημέρωσης και επί πολλά χρόνια στην ΕΡΤ. Εξέδωσε τέσσερα ποιητικά βιβλία ( Οιωνοί Οιονεί - Πλέθρον 1984, Ακελδαμά- Ηριδανός 1987, Ακελδαμά/ Λόγος περί του Καπνικού Ζητήματος 1990, Οσημέραι Κέδρος 1997 ) και τη συλλογή διηγημάτων Λουτρά ( Κέδρος 1992). Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ και της Εταιρείας Συγγραφέων.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 19:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, εντάσσει και πάλι στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο

«Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας».Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

