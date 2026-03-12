Ο Τάσος Παπαναστασίου και ο Δαμιανός Αγραβαράς στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο εκπαιδευτικός Τάσος Παπαναστασίου και ο ιστορικός Δαμιανός Αγραβαράς θα είναι καλεσμένοι στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" στο Δεύτερο Πρόγραμμα στις 15 Μαρτίου 2026 στις 22.00.

Στο πρώτο ημίωρο η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου της Αμερικανικής Γεωργικής σχολής στην Θεσσαλονίκη,ο οποίος μετά την δολοφονία του Άλκη Καμπανού το 2022 έγραψε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα με τον τίτλο "Κρυφό Αίμα" Εκδόσεις Μεταίχμιο, για την οπαδική βία.

Ο Τάσος Παπαναστασίου μίλησε με αστυνομικούς και γονείς εφήβων που έχουν εμπλακεί στα ραντεβού του θανάτου και προσπάθησε να μας μεταφέρει το πώς στρατολογούνται στα οπαδικά σχήματα οι νέοι, ποιά είναι η καθημερινότητά τους, γιατί η οικογένεια τους είναι “ξένη”, γιατί νομίζουν ότι η συμμετοχή τους στους συνδέσμους τους κάνει σημαντικούς, πώς εκπαιδεύονται στην βία και γιατί διακινείται πολύ χρήμα μέσω των συνδέσμων αυτών.

Στο δεύτερο ημίωρο φιλοξενούμενος θα είναι ο ιστορικός και συγγραφέας Δαμιανός Αγραβαράς με αφρομή το τελευταίο του μυθιστόρημα με τίτλο “Ω Λαλα” εκδόσεις Νήσος.

Πρόκειται για τον στιγματισμό, την περιθωριοποίηση, την κακοποίηση των μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε μια ανεξερεύνητη ιστορικά περίοδο των δεκαετιών ’60, ’70 και ’80. Μελετώντας περιοδικά, εφημερίδες της εποχής, βλέποντας ταινίες, προγράμματα θεατρικών επιθεωρήσεων και ακούγοντας συνεντεύξεις στο διαδίκτυο μελών της κοινότητας, ο Δαμιανός Αγραβαράς αναπλάθει την ζωή ενός ανοιχτά γκέι άνδρα όπου έζησε με το στίγμα, την απομόνωση, την περιθωριοποίηση και πέθανε από AIDS στις αρχές του ’90.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

