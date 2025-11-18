Ο Θανάσης Βασιλείου στο «Αποτύπωμα»

Την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου, συναντά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον Θανάση Βασιλείου, σκηνοθέτη και καθηγητή Κινηματογράφου στη Γαλλία, με αφορμή την προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ του «Λο» στην Αθήνα και σε άλλες ελληνικές πόλεις.

Το «Λο» (στα ηπειρώτικα σημαίνει «Σώπα»), ένα ταξίδι στη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από το προσωπικό βίωμα του σκηνοθέτη, κέρδισε το Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ενώ απέσπασε επίσης το Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης (GRAND PRIX) αλλά και το Βραβείο «Οδυσσέας» για το καλύτερο ντοκιμαντέρ Έλληνα σκηνοθέτη της Διασποράς στο 10ο Beyond Borders - Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου.

Παραγωγή – παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, 04:00 - 05:00 ώρα Ελλάδας

