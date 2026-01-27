Ο Θανάσης Βούτσας στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7
Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 οι Πλανόδιες Μουσικές με τον Κώστα Θωμαΐδη φιλοξενούν τον τραγουδοποιό Θανάση Βούτσα, στο Δεύτερο Πρόγραμμα.
Θα μας παρουσιάσει τα τραγούδια του δίσκου «ΚΡΑΚ», σε παραγωγή του Νίκου Ζούδιαρη.
Ο Θανάσης Βούτσας δηλώνει: «Το να φτιάχνω τραγούδια είναι ο λόγος που με έκανε να αγαπήσω τη μουσική και το τραγούδι από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Το ότι ο πρώτος μου ολοκληρωμένος δίσκος είναι σε δικά μου λόγια και μουσική είναι ο καλύτερος τρόπος να συστηθώ».
Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7
Πλανόδιες μουσικές με τον Κώστα Θωμαΐδη
Μετάδοση: Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00
