Ο Θωμάς Ιωάννου είναι «Ο Ποιητής της Εβδομάδας»

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας».

Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών.

Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

Η εβδομάδα από 15/12/2025 έως 21/12/2025 είναι αφιερωμένη στον ποιητή Θωμά Ιωάννου.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 19:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Ο Θωμάς Ιωάννου γεννήθηκε τον Δεκέμβρη του 1979 στην Άρτα. Μεγάλωσε στην Πρέβεζα. Σπούδασε Ιατρική στην Αθήνα. Εργάζεται ως Ειδικός Νευρολόγος.

Η πρώτη του ποιητική συλλογή, Ιπποκράτους 15, κυκλοφόρησε το 2011 από τις εκδόσεις Σαιξπηρικόν, για την οποία τιμήθηκε ομοφώνως με το Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα το 2012.

Ποιήματα και δοκίμιά του έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά, στον ημερήσιο τύπο και σε συλλογικούς τόμους. Είναι τακτικός συνεργάτης του τριμηνιαίου περιοδικού ποίησης Τα Ποιητικά. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί και ανθολογηθεί σε διάφορες γλώσσες.

Τον Απρίλιο του 2017, η συλλογή Ιπποκράτους 15 κυκλοφόρησε μεταφρασμένη στα γαλλικά από την Clio Mavroeidakos σε δίγλωσση έκδοση από τις εκδόσεις Desmos με τίτλο 15, rue Hippocrate.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 κυκλοφόρησε η ανθολογία Ο ποιητής Βύρων Λεοντάρης (1932-2014): Έτσι που τραύλισα το πεπρωμένο μου… από τις εκδόσεις ‘Ιδρυμα Τάκης Σινόπουλος-Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης, σε δική του εισαγωγή και ανθολόγηση.

Τον Οκτώβριο του 2025 κυκλοφόρησε η ποιητική του συλλογή Ανοιχτή ημερομηνία, από τις εκδόσεις Πόλις.

