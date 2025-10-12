Ο Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος είναι «Ο Ποιητής της Εβδομάδας»

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας».

Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών.

Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

Η εβδομάδα από 13/10/2025 έως 19/10/2025 είναι αφιερωμένη στον ποιητή Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 19:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Ο Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος, Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, είναι Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή», του αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος «Creative Writing, Arts and Humanities» και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ο Επόπτης των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών για τη Λογοτεχνία στο Λύκειο. Διευθύνει το Εργαστήριο «Βιβλιολογείον» και την έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού Λεξηtanil. Έχει διδάξει ως Eπισκέπτης Kαθηγητής σε πολλά διεθνή και ελληνικά Πανεπιστήμια. Είναι μέλος πολιτιστικών φορέων και διεθνών ερευνητικών δικτύων, Επιστημονικός Υπεύθυνος και Πρόεδρος διεθνών Φεστιβάλ Ποίησης, αλλά προκρίνει όλων τη συμμετοχή του ως ιδρυτικό μέλος στην Πολιτιστική Ομάδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών – Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας.

Το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στη μελέτη και διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής, στη Νεοελληνική Λογοτεχνία και στη Θεωρία της Λογοτεχνίας. Έχει εκδώσει 9 επιστημονικά βιβλία, επιμεληθεί συλλογικούς τόμους και βιβλία, ενώ περισσότερα από 200 άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Ως λογοτέχνης έχει εκδώσει 7 ποιητικές συλλογές, 1 συλλογή διηγημάτων, ενώ στίχοι και μελοποιημένη ποίησή τους κυκλοφορούν σε 2 cd. Έχει οργανώσει και παρουσιάσει 2 τηλεοπτικές εκπομπές για την τέχνη της συγγραφής (ΕΡΤ).

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας