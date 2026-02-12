Ο Βαγγέλης Λάσκαρης καλεσμένος στο «Drama Therapy» 

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Drama Therapy» ο Αντώνης Τζαβάρας υποδέχεται τον σκηνοθέτη Βαγγέλη Λάσκαρη και συζητούν για την παράσταση «Ας περιμένουν οι γυναίκες».

Βασισμένη στη ομώνυμη και πολύ αγαπημένη κινηματογραφική ταινία του Σταύρου Τσιώλη, η παράσταση μας μεταφέρει στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και παρακολουθεί το road trip τριών μεσήλικων ανδρών στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και το παράλληλο υπαρξιακό τους ταξίδι σε ένα σύμπαν φτιαγμένο από φαντασιώσεις, καψουροτράγουδα και τοτεμικές ατάκες της σύγχρονης ελληνικής ποπ κουλτούρας.

Για το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» που παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Ψυρρή, μιλούν επίσης οι ηθοποιοί Τάσος Τζιβίσκος και Νικόλας Βασιλειάδης.

Το «Drama Therapy» είναι ένα podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERTecho, αφιερωμένο στο θέατρο.

Το επιμελείται και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας και η βασική επιδίωξη της εκπομπής, είναι να αποτυπώσει τη ζωτικότητα, την ενέργεια και τη φρεσκάδα που εκπέμπονται τα τελευταία χρόνια από τους θεατρικούς χώρους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.

Σε κάθε επεισόδιο του «Drama Therapy», άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.

