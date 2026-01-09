Ο Βαρδής Μαρινάκης στο EPTnews radio 105,8
Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στις 22:00
Η Ντέπυ Βρεττού στην εκπομπή “Μουσική σε 24 Καρέ” ακούμε μουσικές και τραγούδια από τη νέα σειρά συμπαραγωγής της ΕΡΤ, Η Μεγάλη Χίμαιρα και συζητά με τον σκηνοθέτη της, Βαρδή Μαρινάκη.
Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, Μουσική σε 24 Καρέ και ακούμε μουσικές και τραγούδια από τη νέα σειρά συμπαραγωγής της ΕΡΤ, Η Μεγάλη Χίμαιρα και συνομιλούμε με τον σκηνοθέτη της, Βαρδή Μαρινάκη.
Η σειρά μεταδίδεται κάθε Κυριακή από την ΕΡΤ-1 στις 22.00 και υπάρχει διαθέσιμη στο ERTFLIX.
