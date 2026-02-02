Ο Βασίλης Μαγουλιώτης [Suyako] καλεσμένος στο «Drama Therapy» 

Στο 8ο επεισόδιο του Drama Therapy ο ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης Βασίλης Μαγουλιώτης συζητά με τον Αντώνη Τζαβάρα για τη «Συναρπαστική εξέγερση του Χούλιο Τόγκα».

Στο νέο του έργο, ο Suyako, όπως υπογράφει τα κείμενά του, σχολιάζει με χιούμορ και πικρό σαρκασμό την ηγεμονία των ιδιωτικών ιδρυμάτων και των «Κέντρων Πολιτισμού» στον χώρο της Τέχνης και αποτυπώνει την αγωνία κάθε σύγχρονου καλλιτέχνη για τη διατήρηση της ταυτότητας, της οξύτητας και της μαχητικότητάς του μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον.

Για το έργο και την παράσταση που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Προσκήνιο, μιλούν επίσης οι ηθοποιοί Δημήτρης Δρόσος, Άρης Μπαλής και Μαρία Αποστολακέα.

Το «Drama Therapy» είναι ένα podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERTecho, αφιερωμένο στο θέατρο.

Το επιμελείται και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας και η βασική επιδίωξη της εκπομπής, είναι να αποτυπώσει τη ζωτικότητα, την ενέργεια και τη φρεσκάδα που εκπέμπονται τα τελευταία χρόνια από τους θεατρικούς χώρους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.

Σε κάθε επεισόδιο του «Drama Therapy», άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.

