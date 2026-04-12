Ο Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος είναι «Ο ποιητής της Εβδομάδας»

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας». Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

Η εβδομάδα από 13/04/2026 έως 19/4/2026 είναι αφιερωμένη στον ποιητή Χαράλαμπο Γιαννακόπουλο.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 21:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Ο Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για δύο χρόνια συνέβαλε στην οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Γράφει ποιήματα και δοκιμιακά κείμενα, μεταφράζει συστηματικά ποίηση και πεζογραφία, από τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα αρχαία ελληνικά, και δημοσιεύει τακτικά άρθρα και δοκίμια για τη λογοτεχνία και για την ανάγνωση.

Έχει δημοσιεύσει τα πεζογραφήματα Μικρά Ικαρία (Εκδόσεις Ηλέκτρα, 2005) και τα δοκίμια Το εικοσιτετράωρο ενός αναγνώστη (Εκδόσεις Πόλις, 2017). Ποιήματά του έχουν συμπεριληφθεί στον συλλογικό τόμο Ελεύθερη Πτήση, Ελεύθερη Πτώση (Εκδόσεις Οξύ, 2011), καθώς και στις προσωπικές του ποιητικές συλλογές Γράμματα σ’ έναν πολύ νέο ποιητή (Εκδόσεις Πόλις, 2012), Μια λεπτομέρεια που κανείς δεν παρατηρεί (Εκδόσεις Free Thinking Zone, 2013), Τι κοιτάζει στ’ αλήθεια ο ποιητής (Εκδόσεις Πόλις, 2016) και Ο θάνατος πλένει το πρόσωπό του στα νερά που κυλάνε απ’ το σώμα σου (Εκδόσεις Πόλις, 2023). Αυτή την περίοδο μεταφράζει την Οδύσσεια του Ομήρου.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. ·

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ