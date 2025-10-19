Κύκλος 3ος, επεισόδιο 12ο: «Ο Χατζιδάκις στη διεθνή οθόνη»

Γνωρίζατε ότι στη διάρκεια της διεθνούς καριέρας του ο Μάνος Χατζιδάκις συνέθεσε μουσική που παραμένει ανέκδοτη για ταινίες όπως οι «300 Σπαρτιάτες», «Οι ήρωες» και τα «Σκαλοπάτια»; Ότι οι μουσικοί της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λος Αντζελες τον συνεχάρησαν όταν ηχογράφησαν μαζί του το σάουντρακ του «ποιητικού γουέστερν» Blue; Ότι συνέθεσε τη «Μπαλάντα για τον Τσε», για μια «πολιτική ταινία τρόμου», καθώς και μουσική για μια «κωμωδία ερωτική ελαφρώς αρωματισμένη με αντιψυχιατρική», το Sweet movie του Ντούσαν Μακαβέγιεφ;

Όλοι γνωρίζουν την παγκόσμια επιτυχία του «Ποτέ την Κυριακή», του Top kapi και του America America, αλλά πάντα υπάρχουν άγνωστες λεπτομέρειες στη διεθνή κινηματογραφική καριέρα του κορυφαίου συνθέτη. Παρακολουθείστε τις, μαζί με ανέκδοτα μουσικά αποσπάσματα με ξεναγό τον Φώτη Απέργη στο νέο Flashback. Το επεισόδιο θα μεταδοθεί από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 14:00 και αμέσως μετά θα αναρτηθεί στο ERT εcho.

