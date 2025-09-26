«O χορός του γαλαξία»

Η Αθήνα πάλλεται στην αρμονία μιας γιορτής υψηλής αισθητικής, για να υποδεχθεί, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στο Christmas Theater, την τελευταία avant-garde δημιουργία του Pierre Cardin, μετά την εκρηκτική πρεμιέρα του στην Όπερα Garnier του Παρισιού. Το έργο που ο μαιτρ της μόδας οραματίστηκε λίγο πριν αφήσει το δικό του αιώνιο αποτύπωμα στην παγκόσμια καλλιτεχνική σκηνή ξεδιπλώνεται σαν κοσμικό ταξίδι στο άπειρο· ένα ποιητικό σύμπαν εμπνευσμένο από τον αέναο χορό των άστρων, μια μαγνητική παράσταση που υμνεί τη μαγεία της κοσμικής τροχιάς.

Προτού, όμως, τα φώτα ανάψουν για τον χορό των πλανητών, η αυλαία σηκώνεται λίγο νωρίτερα το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στις 10:00 ώρα Ελλάδας. Δύο ξεχωριστές γυναίκες - η παραγωγός Μαρία Παπαλάμπρου (Robin4rts) και η Μέρω Κεσεσίογλου, ψυχή της Ελληνικής Δράσης Αφρικής (Greek Action in Africa), στην οποία είναι αφιερωμένο το show, έρχονται στον «Μίτο της Αριάδνης», σε ένα επεισόδιο που μας ταξιδεύει πέρα από τα όρια του χρόνου - εκεί όπου η δημιουργία αγγίζει το άπειρο.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, 10:00 ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας



· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας



· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

· e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr

· Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT

· Instagram: voiceofgreece_ert