Ο Χριστόφορος Χαραλαμπάκης στα «Πρόσωπα της Εβδομάδας»

Ο κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Ομ. Καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, είναι καλεσμένος την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας, στις 9 Φεβρουαρίου, η εκπομπή συνεχίζει τον διάλογο για τη γλώσσα ως ιστορία, μνήμη και ζωντανή εμπειρία.

Ο κ. Χαραλαμπάκης, που μεταξύ άλλων έχει επιμεληθεί και το Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών, περιγράφει τη σχέση της σύγχρονης ελληνικής με την αρχαία ελληνική, αναζητώντας τις γέφυρες συνέχειας αλλά και τις τομές που διαμόρφωσαν τη γλωσσική εξέλιξη στο πέρασμα των αιώνων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γλωσσικές ποικιλίες, στα ιδιώματα και στις διαλέκτους, που συνθέτουν τον πλούτο και την πολυφωνία της ελληνικής γλώσσας. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ποντιακά, τα καππαδοκικά, τα κυπριακά και τα τσακώνικα, ως ζωντανές μορφές λόγου με βαθιές ιστορικές ρίζες.

Παράλληλα, ο κ. Χαραλαμπάκης αναδεικνύει και το θέμα των γλωσσών που χάνονται. Η συζήτηση μας με τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών καταλήγει σε ένα ανοιχτό ερώτημα για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας: πώς μετασχηματίζεται στη σύγχρονη πραγματικότητα και ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κοινωνίας στη διατήρηση και τη δημιουργική της συνέχεια.

Δημοσιογραφική Επιμέλεια-Παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία-Μοντάζ: Κώστας Κυριακάκης

Μετάδοση: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



· Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στοApp Store)

· Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

· Τηλέφωνα: (+30) 210 6066815 – (+30) 210 6066816 – (+30) 210 6066238

·Email: thevoiceofgreece@ert.gr

· Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert