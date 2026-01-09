Ραντεβού την Κυριακή

Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πουν



Συμπτωματικά έπιασε στα χέρια του μπουζούκι μεγαλώνοντας σε μια φτωχή οικογένεια στο Καψοχώρι Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Αφοσιώθηκε σ’ αυτό και σύντομα ξεχώρισε ως αριστοτέχνης του οργάνου και κατόπιν ως ένας από τους πιο ταλαντούχους συνθέτες του λαϊκού μας τραγουδιού.

Καλεσμένος του Φώτη Απέργη στο «Ραντεβού την Κυριακή» του Δεύτερου Προγράμματος, ο Χρήστος Νικολόπουλος αφηγείται αυτή την Κυριακή στις 18.00 τη ζωή του, τις συναντήσεις του με τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του λαϊκού, το πώς συνέθεσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του και πώς διαλέγει τα μπουζούκια του. Επίσης, αποκαλύπτει πώς αντιμετώπισε την κατάθλιψη και παραμένει μέχρι σήμερα δημιουργικός.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7

«Ραντεβού την Κυριακή» με τον Φώτη Απέργη

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026