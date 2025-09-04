Ο Ζακ Μπουσάρ για τον Ανδρέα Εμπειρίκο

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12.00-13.00 ώρα Ελλάδας,, η εκπομπή “Η Δική μας Πόλη” στη Φωνή της Ελλάδας θα κάνει ένα μικρό αφιέρωμα στον Ανδρέα Εμπειρίκο.



Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, πεζογράφος, φωτογράφος, ψυχαναλυτής και εισηγητής του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα, ο Ανδρέας Εμπειρίκος. “σημάδεψε” την ελληνική ποίηση και σκέψη με τον πρωτοπόρο και τολμηρό του λόγο.



Προσκεκλημένος της εκπομπής θα είναι ο Ζακ Μπουσάρ, κορυφαίος νεοελληνιστής και καθηγητής νεοελληνικής λογοτεχνίας του πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, ο οποίος θα μιλήσει για την ποίηση του Εμπειρίκου και τη σχέση του μαζί της.

Ποιήματα θα διαβάσει ο γιος του ποιητή, ο ιστορικός Λεωνίδας Εμπειρίκος.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, 01:00-02:00 ώρα Ελλάδας

