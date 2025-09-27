Ο Ζερόμ Καλούτα ζωντανά στο Kosmos!
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:30
Ο Πέτρος Αδάμ υποδέχεται στο στούντιο του Kosmos τον Ζερόμ Καλούτα με αφορμή την συναυλία του καλλιτέχνη στο Κύτταρο Live Stage.
Ο Ζερόμ Καλούτα επιστρέφει στο Κύτταρο Live Stage την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του opening της σκηνής με εξαμελή μπάντα και παρουσιάζει πρόγραμμα που συνδυάζει soul, hip hop, funk και afrobeat.
Μαζί του, τρεις ξεχωριστοί καλεσμένοι: Νίνα Μαζάν, ο MC Yinka και ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος.
Ακούστε τον Ζερόμ Καλούτα να μιλάει στον Πέτρο Αδάμ την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ζωντανά από το στούντιο του Κόσμος στις 20.30 για τη μουσική, τον κινηματογράφο, τη προσωπική του πορεία και το τί σημαίνει να είσαι «καλλιτέχνης» με όλη τη σημασία της λέξεως!
