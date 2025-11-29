Ο Ζωντανός Θρύλος του Μουσικού Μινιμαλισμού

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Philip Glass (1937 – )

Η «μίνιμαλ» μουσική εμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε αρκετές επιδράσεις από την παραδοσιακή μουσική της Ταϊλάνδης και του Μπαλί.

Αυτό που την χαρακτηρίζει είναι η ρυθμική επαναληπτικότητα που δημιουργεί μία αίσθηση στατικότητας και ο πολύ αργός μετασχηματισμός των ρυθμικών και αρμονικών σχημάτων μέσα στο χρόνο.

Βασίζεται σε έννοιες των παραδοσιακών Ασιατικών πολιτισμών, όπως η κυκλικότητα του χρόνου και η αποφυγή κάθε συγκινησιακής έντασης και κορύφωσης.

Κατόρθωσε να προσεγγίσει ένα μεγάλο μέρος του πιο νεανικού κοινού τόσο της Αμερικής όσο και της Ευρώπης και αγαπήθηκε τόσο στις πιο απλές όσο και τις πιο «περίπλοκες» εκδοχές της.

Ένας από τους βασικούς εκφραστές - αντιπροσώπους αυτού του κινήματος, ο συνθέτης αυτής της εβδομάδας, Philip Glass.

Καλή σας ακρόαση!

