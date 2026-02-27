Οδυσσέας Ιωάννου: Η δουλειά πίσω από τον στίχο

Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά», η Παυλίνα Βουλγαράκη συνομιλεί με τον Οδυσσέα Ιωάννου, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες στιχουργούς και ραδιοφωνικούς παραγωγούς για την τέχνη της γραφής, τη διαδρομή ενός τραγουδιού και την επιμονή που απαιτεί η δημιουργία.

Με ειλικρίνεια ο Οδυσσέας Ιωάννου ξεκαθαρίζει πως δεν θεωρεί τον εαυτό του ποιητή αλλά «γραφιά» — έναν άνθρωπο που δουλεύει με συνέπεια, πειθαρχία και σεβασμό στην ουσία των πραγμάτων. Μιλά για την έμπνευση ως αποτέλεσμα σχέσης και ανάθεσης. Όπως λέει, δεν γράφει ποτέ μόνος του, γράφει κατά παραγγελία, μέσα από τη συνάντηση με έναν συνθέτη ή έναν ερμηνευτή, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που τον κινητοποιεί.

Μέσα στη συζήτηση τονίζει και κάτι ακόμη: θέλει τα τραγούδια να έχουν αλήθεια. Να έχουν «αίμα».

Η συζήτηση φωτίζει τη σχέση του με τον Θάνο Μικρούτσικο ,μια σχέση μαθητείας και επιρροής. Αναφέρεται στη διαρκή υπενθύμιση πως το τραγούδι χρειάζεται δουλειά. Πως οι δημιουργοί οφείλουν να επιμένουν: να γράφουν ξανά και ξανά, να βελτιώνονται και να συνεχίζουν.

Η συζήτηση αποκτά και προσωπικό τόνο. Ο Οδυσσέας Ιωάννου μιλά για το πώς, μεγαλώνοντας, οι σκοτεινές περίοδοι της ζωής του γίνονται όλο και πιο μικρές. Αναρωτιέται αν αυτό σχετίζεται και με την πατρότητα. Δηλώνει πως δεν θέλει να δίνει συμβουλές στα παιδιά του, ούτε να τα κατευθύνει. Μόνο μία φορά ένιωσε την ανάγκη να τους βάλει να ακούσουν δύο άλμπουμ: ένα των The Beatles και ένα των The Rolling Stones.

Προσθέτει, μάλιστα, πως η πιο ουσιαστική ψυχική συμβουλή που έλαβε ποτέ δεν προήλθε από ψυχολόγο, αλλά από έναν γαστρεντερολόγο.

Παράλληλα, συζητούν για την κοινωνία σήμερα: τι μας λείπει, τι έχουμε ανάγκη, τι ζητάμε από τις παρέες μας. Για την ανάγκη της αλήθειας σε μια εποχή θορύβου. Για το δικαίωμα να μην δίνεις εύκολες απαντήσεις και να μην υψώνεις το δάχτυλο.

