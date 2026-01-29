Οι δημιουργοί του βραβευμένου ντοκιμαντέρ “Επιστροφή στην Πατρίδα” στη Φωνή της Ελλάδας

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, και με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, που τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Ιανουαρίου, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Ιστορικοί Περίπατοι” με τη Μαριλένα Κατσίμη φιλοξενεί τη Χρύσα Τζελέπη και τον Άκη Κερσανίδη, δημιουργούς του βραβευμένου ντοκιμαντέρ Επιστροφή στην Πατρίδα, βασισμένου στο βιβλίο του Γερμανού ψυχιάτρου Τίτους Μίλεχ, «Ο τόπος του εγκλήματος: Γερμανία, η ανοίκεια πατρίδα»

Η κάμερα ακολουθεί τον συγγραφέα σε ένα ταξίδι επιστροφής στη Γερμανία - μια χώρα που εγκατέλειψε οριστικά το 1977, αδυνατώντας να συνεχίσει να ζει στον τόπο όπου διαπράχθηκε το «απόλυτο έγκλημα». Ο Τίτους Μίλεχ πολιτογραφήθηκε Γάλλος πολίτης και αφιέρωσε τη ζωή και το έργο του στη διερεύνηση αυτού που ο ίδιος ονομάζει «γερμανική τρέλα».

Μέσα από τα προσωπικά του βιώματα και την ιστορία της οικογένειάς του, μιλά για τη συλλογική ευθύνη εκείνων που «δεν ήξεραν», αλλά και για το διαγενεακό τραύμα, τόσο των θυμάτων όσο και των θυτών.

Ένα συγκλονιστικό road movie τόπων και συναισθημάτων στη σημερινή Γερμανία, υπό τη σκιά της απόφασης της κυβέρνησης να ξαναγίνει η χώρα η πρώτη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη, την ώρα που περίπου το 20% των Γερμανών ψηφοφόρων δηλώνει την υποστήριξή του στο ακροδεξιό κόμμα AfD.

Παραγωγή - παρουσίαση: Μαριλένα Κατσίμη

Μετάδοση: Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας

