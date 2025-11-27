Οι εκδότες του ναυτιλιακού περιοδικού ELNAVI στη «Βάρδια Σαββάτου»

Οι συνεκδότες του ναυτιλιακού περιοδικού ELNAVI, Θεανώ Καλαποθαράκου, Στέφανος Παπανδρέου και Δημήτρης Παπανδρέου είναι οι καλεσμένοι στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, “Καλές Θάλασσες - Βάρδια Σαββάτου”, με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Μιλάνε και περιγράφουν την ιστορία, την πορεία και το έργο του περιοδικού «ELNAVI», το οποίο καλύπτει για πάνω από 51 χρόνια τα ναυτιλιακά νέα και δρώμενα σε Ελλάδα και το εξωτερικό. Καταγράφει τις διεθνείς ναυτιλιακές εξελίξεις, τα νέα των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών, με αναλύσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, ειδήσεις του χώρου της ναυτιλίας, γεγονότα, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις και πολλά άλλα θέματα ναυτιλιακού ενδιαφέροντος και διανέμεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι καλεσμένοι μας μιλάνε για τη σχέση τους με τη θάλασσα, τη ναυτιλία, τους ναυτικούς, τη γυναίκα στη ναυτιλία, τους νέους και την εκπαίδευσή τους, καθώς και για την εξέλιξη της ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια.



Παράλληλα, συζητάμε για το νέο βιβλίο της Θεανώς Καλαποθαράκου με τίτλο «Women in the Route of Shipping» με πορτρέτα και αναφορά στο έργο και την προσφορά 21 γυναικών στον χώρο της ναυτιλίας.

Ένα ιδιαίτερο ραδιοφωνικό ταξίδι στη Φωνή της Ελλάδας, με ενδιαφέροντα θέματα και συνομιλητές, που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Παραγωγή – παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκης

Ηχοληψία: Στεφανία Τσακίρη

Μετάδοση: Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, 08:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 20:00.

